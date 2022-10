Zanetti: “Lautaro? Crescita notevole, è un leader”Le parole di Javier Zanetti all’evento ad Alaia Bay, piscina artificiale per fare surf in Svizzera (Sion), dove è stata presentata la collaborazione tra l’Inter e Bradley surfboards per la realizzazione di esclusive tavole da surf artigianali. Il vicepresidente dell’Inter ha elogiato così l’ottimo momento di forma di Lautaro Martinez, che con il gol segnato alla Salernitana ha raggiunto quota 62 reti in Serie A in nerazzurro, eguagliando Diego Milito (di Francesco Sessa)

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







ADVERTISEMENT