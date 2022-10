“Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione”: questo lo slogan scelto per la settima edizione della settimana nazionale della dislessia, celebrata nei giorni scorsi e culminata con un seminario formativo svoltosi ad Isola Capo Rizzuto, sede provinciale dell’Aid.

Il focus della manifestazione ha riguardato la necessità di trovare nuove strade e strategie che abbraccino le diverse esigenze di apprendimento di ciascuno e che promuovano un’inclusione a tutto tondo, per ribadire che gli strumenti efficaci per le persone con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) sono utili a far emergere il talento di tutti, non solo in ambito scolastico ma in tutti i contesti di vita.

Il seminario promosso dall’Aid di Crotone si è svolto presso i locali del Centro Ceramidà di Isola, dove ha sede la sezione provinciale dell’Aid, e ha visto la partecipazione di esperti psicologi e pedagogisti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali.







In apertura, hanno portato i propri saluti istituzionali: il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Grazia Vittimberga; il consigliere comunale con delega all’istruzione, Carlo Cassano; la consigliera provinciale con delega all’istruzione, Teresa Ferrazzo; il dirigente scolastico dell’I.C. “Karol Wojtyla”, Anna Iannone; il dirigente scolastico dell’I.C. “Gioacchino da Fiore”, Antonio Libardi; il dirigente scolastico delle scuole paritarie parrocchiali, Domenico Pompeo.

Si è poi entrati nel vivo dell’iniziativa, con l’intervento dei relatori. Nell’ordine, si sono susseguiti: Maria Assunta Martino, psicologa e psicoterapeuta; Patrizia Sbezzi, pedagogista e tutor dell’apprendimento, che ha parlato di “Apprendimento significativo”; Antonia Colella, psicologa e tutor dell’apprendimento, che ha posto l’accento sulle questioni giuridiche, illustrando la normativa sui DSA; Massimo Ciuffo, psicologo, dottore in scienze cognitive e direttore del centro IRIDAC di Messina, che ha infine parlato degli aspetti cognitivi ed emotivi nei soggetti con DSA.

L’incontro è stato moderato dal presidente dell’Aid di Crotone, Fabrizio Marescalco, che si è detto molto soddisfatto dell’iniziativa, ringraziando i relatori intervenuti, nonché i rappresentanti delle istituzioni. “La nostra sezione Aid – ha osservato Marescalco – è ormai da anni in prima linea per dare supporto alle persone con disturbi specifici dell’apprendimento, diventando un importante punto di riferimento per il territorio. Le numerose attività poste in essere e i progetti che abbiamo realizzato, sono testimonianza di un impegno tangibile e costante, nell’unico intento di porsi a servizio di chi ha bisogno”. “È doveroso da parte mia – ha detto infine Marescalco – ringraziare l’amministrazione comunale di Isola, per la disponibilità e la collaborazione che ha sempre dimostrato”.