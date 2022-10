Lautaro e Milito, i voti di Cruz: “Martinez un vero… Toro, Diego da 10 per senso del gol”

Cruz su Lautaro-Milito: “Martinez un vero… Toro, Diego da 10 per senso del gol””El Jardinero” ha parlato dei due connazionali, adesso appaiati a quota 62 gol in A con la maglia dell’Inter: “Difficile paragonare giocatori di epoche diverse, ma sono entrambi straordinari. A Martinez auguro di alzare la Champions come Milito” continua a leggere su […]