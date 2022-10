Il Sindaco e il Vicesindaco di Cotronei durante l’open house

Lo scorso mese è stata finalmente inaugurata la nuova Sala del Regno dei Testimoni di Geova del Comune di Cotronei. L’edificio ha una struttura semplice e funzionale.

“Dopo tanta attesa, l’avvio dei lavori per il rifacimento dei locali ha generato grande entusiasmo e partecipazione nei testimoni di Geova del posto. Anche se la pandemia ha rallentato i lavori, grazie all’impegno dei volontari e delle ditte locali tutto si è svolto in piena sicurezza, sia nel rispetto delle norme anti Covid-19 che di quelle relative alla sicurezza sui cantieri”, ha dichiarato Andrea Caliò, portavoce dei testimoni di Geova per la Calabria. “Siamo felici di avere adesso un luogo accogliente in cui studiare la Bibbia per rafforzare la propria fede e speranza in questi tempi difficili e ospitare chiunque voglia partecipare alle nostre riunioni”.

Il nuovo luogo di culto ospiterà i circa 70 Testimoni di Geova e simpatizzanti della zona. Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente. Ciò contribuirà a un miglioramento dell’urbanizzazione locale di carattere religioso e culturale. Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno dei Testimoni di Geova si esamina ciò che dice la Bibbia e come mettere in pratica i suoi saggi consigli nella vita di tutti i giorni.







Tra gli ospiti presenti all’open house in occasione dell’inaugurazione del locale, tenutasi il 16 settembre scorso, c’erano il Sindaco e il Vicesindaco del Comune di Cotronei, il Presidente della Croce Rossa locale insieme a dei suoi collaboratori e il Comandante della Polizia Municipale. Il Sindaco, Antonio Ammirati, ha espresso parole di apprezzamento per l’unità e l’operosità manifestata nel tempo dai volontari che hanno preso parte ai lavori di modernizzazione del locale. “Mi complimento con voi Testimoni di Geova. Siete l’esempio di una comunità che è rimasta unita e attiva nel corso del tempo. Mi auguro che nella comunità di Cotronei si possa assistere ad una espansione delle vostre attività”, ha riferito il Sindaco, soddisfatto dell’iniziativa e fiducioso nell’impatto positivo che questo locale avrà nel territorio del Comune.

La realizzazione della Sala del Regno di Cotronei è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti. Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.