MINISTERO DELL’INTERNO – CONCORSO (scad. 17 novembre 2022)

Concorso pubblico, per titoli sportivi e culturali, per la copertura di sette posti per l’accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse. (22E13300) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>> ADVERTISEMENT