Mentre si stanno attivando le procedure per l’effettuazione dei concorsi già banditi dal Comune di Crotone, nell’ambito del Piano del Personale, l’amministrazione ha inoltrato al Centro per l’impiego di Crotone due richieste di avviamento a selezione finalizzate al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di:

– 10 operai, categoria B1

– 1 operatore tecnico – autista, categoria B1.

Il Centro per l’Impiego, successivamente alla richiesta dell’Ente, predisporrà i relativi avvisi pubblici e li trasmetterà ai competenti uffici della Regione Calabria per la relativa approvazione.

Gli avvisi saranno quindi pubblicati per 30 giorni nell’area web appositamente dedicata del sito della Regione Calabria e presso i Centri per l’impiego coinvolti.

Gli avvisi indicheranno termini e modalità di partecipazione alla procedura.

Le graduatorie dei candidati aventi diritto ad essere avviati a selezione saranno quindi predisposte dal Centro per l’Impiego sulla base dei criteri oggettivi predeterminati.

Successivamente il Centro per l’Impiego procederà con la trasmissione dei nominativi, all’Ente richiedente, per l’avvio a selezione.







Il Comune, a quel punto, provvederà a convocare i candidati alle prove selettive, secondo l’ordine di graduatoria comunicato, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

La selezione è finalizzata ad accertare l’idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni proprie della qualifica, categoria o profilo professionale.

In merito alla procedura bandita il vicesindaco Cretella dichiara: “dopo aver recepito con delibera di giunta i nuovi indirizzi operativi regionali siamo riusciti a partire anche con quella tipologia di selezione che mira a garantire la giusta premialità a coloro i quali hanno svolto e continuano a svolgere attività di tirocinio di inclusione sociale (ex percettore di mobilità in deroga) presso il Comune di Crotone. Entra quindi nel vivo il preannunciato percorso misto: gli operai verranno reclutati in parte mediante tali modalità ed in parte mediante i concorsi che, come già preannunciato, verranno pubblicati in gazzetta ufficiale il prossimo 25 ottobre 2022”.