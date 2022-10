Terrore in casa di Theo Hernandez: villa svaligiata, presenti la compagna e il figlio piccolo

ADVERTISEMENT Terrore in casa di Theo Hernandez: villa svaligiata, presenti la compagna e il figlio piccoloL’irruzione dei malviventi ieri sera, il giocatore non era presente. L’influencer strattonata e costretta ad aprire la cassaforte. Refurtiva cospicua, indagini in corso continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>