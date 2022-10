Brocchi: “Pioli, Berlusconi, Galliani, Maldini, il mio cuore in Milan-Monza. Vi racconto…”

Brocchi: “Pioli, Berlusconi, Galliani, Maldini, il mio cuore in Milan-Monza. Vi racconto…”Il doppio ex allenatore: “Vorrei fare quello che ha fatto Stefano. In Brianza ho gettato io le basi. Berlusconi? Che rabbia quando mi definiscono il suo cocco…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ADVERTISEMENT