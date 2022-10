Si comunica che coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso revocato per la copertura di 15 posti di agente di Polizia Locale indetto con determina n. 1646 del 27 agosto 2019 e che non abbiano utilizzato la ricevuta di pagamento della tassa per la partecipazione alla nuova procedura concorsuale indetta con determina n. 1352 del 10 agosto 2022, possono richiedere la restituzione dell’importo allora versato entro e non oltre il 31 dicembre 2022

Per la restituzione dell’importo la procedura da seguire è esclusivamente la seguente:

Inviare una richiesta di rimborso al seguente indirizzo PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it allegando:

la copia del versamento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso 2019

l’indicazione delle coordinate bancarie necessarie all’accredito dell’importo dovuto

Le richieste già pervenute in altre modalità e non contenenti l’allegato del versamento e/o le coordinate bancarie non potranno essere considerate dall’ente scrivente.







Si invitano, pertanto, gli utenti interessati, ad effettuare una nuova richiesta completa dei citati elementi essenziali.

Il servizio Risorse Umane è a disposizione per eventuali chiarimenti: tel. 0962/921309