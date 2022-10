Galliani ritrova il Milan: i 10 migliori acquisti rossoneri del Condor Cene, viaggi e parametri zero. Dagli anni d’oro con Sacchi agli ultimi trionfi con Allegri, Adriano Galliani ha vestito per oltre vent’anni i panni di uomo mercato del Milan targato Berlusconi. Le sue intuizioni e il suo fiuto per gli affari si sono sempre rivelati decisivi: in particolare, in 10 occasioni…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







ADVERTISEMENT