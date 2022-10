L’Inter non rischia: niente Fiorentina per Lukaku, resterà ad allenarsi alla Pinetina

L’Inter non rischia: niente Fiorentina per Lukaku, resterà ad allenarsi alla PinetinaLa decisione definitiva sarà presa domani, dopo l’ultima seduta prima della partenza di Firenze, ma Big Rom deve ancora lavorare per tornare al top. Out anche Brozovic. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ADVERTISEMENT