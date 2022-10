I Bikers Gruppo “Forte” di Cirò Marina, ancora una volta impegnati a creare un forte momento di impegno sociale e solidale, attraverso la partecipazione presso i Mercati Saraceni della città, nei giorni di sabato e domenica prossimi, 22 e 23 ottobre, di un motoraduno che, oltre alla parte prettamente conviviale, culturale, oltre che sportiva, si sono prefissi attraverso la raccolta di fondi, di donare una incubatrice al reparto pediatrico dell’osedale S.Giovanni di Dio di Crotone.

A darne notizia, il presidente, Antonio Guagliardi e tutto lo staff organizzativo che per l’occasione si sono avvalsi del patrocinio dell’Amministrazione comunale della città e la collaborazione dei Comuni di Crucoli e Strongoli. Due giornate durante le quali sono stati inseriti diversi momenti coinvolgenti: un’escursione presso il comune di Crucoli, con la visita al santuario di Manupuglia e un giro nella parte storica della stessa città, dove ad attenderli nella serata di sabato la stessa amministrazione di Crucoli offrirà loro un gustoso apericena nella piazza della stessa città. In tarda serata al rientro presso i Mercati Saraceni, musiche cena e convivialità al suono della musica degli ASTIOKENA.

Domenica si riprenderà dopo una lauta colazione, sempre offerta dagl moto clubs, con un’escursione nella vicina Strongoli con visita al santuario della Madonna di Vergadoro e poi, rientrati, musica con il PARTO DELLE NUOVOLE PESANTI e a seguire, pranzo, offerto come la cena precedente dagli organizzatori, musica, riffa, premiazioni e saluti. Molti momenti di puro divertimento, riservato anche ai più piccoli che contribuiranno a rendere questa due giorni avvolti da un’atmosfera magica. Come dicevamo in apertura, il ricavato, come in tutte le altre occasioni che li hanno visti donare a vari Istituti scolastici, defibrillatori, pacchi natalizi per bambini e altro, sarà destinato all’acquisto di una incubatrice per il reparto pediatrico dell’ospedale S.Giovanni di Dio di Crotone.

Da quì l’invito a farsi coinvolgere e sostenre la solidale iniziativa con spirito conviviale, allegro e collaborativo. Una scelta solidale e socializzante che i BIKERS GRUPPO FORTE di Cirò Marina, intendono perseguire anche in futuro. In fondo essere un Bikers è amare la libertà, respirare l’aria, sentire il profumo di un viaggio, condividere l’entusiasmo dei preparativi, dei momenti che uniscono passione e vita, il che si si trasforma in un magico tutt’uno. Un’esperienza, come ci dichiarano i soci del moto clubs, “da vivere e godere insieme agli altri e anche per gli altri.”







