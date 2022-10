Il weekend da record degli Autogol: “Vedremo 8 partite in 3 giorni, ecco come faremo”

Il trio pavese vuole battere il proprio record di 7 partite viste dal vivo in un fine settimana. "Il nostro furgoncino e i treni ci aiuteranno nell'impresa, speriamo non ci siamo ritardi" continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>