Milik torna in coppia con Vlahovic dal 1′: Juve, così contro l’Empoli

Milik torna in coppia con Vlahovic dal 1′: Juve, così contro l’EmpoliQuesta sera alle 20.45 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium l’Empoli per la sfida valevole per l’11ª giornata di Serie A: ecco la probabile formazione di Allegri continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ADVERTISEMENT