Ahi Juve, Paredes si ferma: infortunio muscolare in allenamento

ADVERTISEMENT Ahi Juve, Paredes si ferma: infortunio muscolare in allenamentoLesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il Mondiale non è a rischio: starà fuori due settimane. L’obiettivo è averlo per le ultime due partite prima della sosta contro Verona e Lazio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>