Un tempo in campo e due gol in partitella: Chiesa esame superato, un passo verso il rientroNel test in famiglia l’ex viola ha dimostrato già una buona condizione fisica ma serve prudenza, da valutare la convocazione col Benfica, potrebbe essere più utile restare a Torino per continuare il recupero continua a leggere su La Gazzetta […]