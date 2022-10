Mancato rosso a Dimarco: in arrivo un turno di stop per Valeri

ADVERTISEMENT Mancato rosso a Dimarco: in arrivo un turno di stop per ValeriL’arbitro di Fiorentina-Inter, che aveva già ammesso d’aver sbagliato in Atalanta-Milan non espellendo Hateboer, dovrebbe essere fermato dal designatore Rocchi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>