Share on Twitter

Share on Facebook







ADVERTISEMENT

Tifoso dell’Inter aggredito in tribuna a Firenze: IL VIDEOIl fatto increscioso è accaduto al termine della partita tra Fiorentina e Inter, vinta 4-3 dai nerazzurri. In Maratona, vicino al settore ospiti occupato dai tifosi interisti, si sono vissuti attimi di tensione: un tifoso nerazzurro, con indosso la maglia numero 32 di Federico Dimarco, viene raggiunto da alcuni tifosi viola che lo spingono e lo aggrediscono. C’è chi li divide, mentre qualcuno incita alla violenza: in sottofondo si sente chiaramente “Buttalo di sotto, Dimarco”. Il video, girato col cellulare da un tifoso, ha fatto il giro del web.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>