Inzaghi, obiettivo Champions: con il Plzen per una storica doppietta

Tattica, motivazioni e (forse) un super Lautaro in più: mercoledì contro i Boemi l'Inter può centrare gli ottavi per la seconda volta consecutiva, l'ultima volta era successo con Mourinho