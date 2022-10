Lautaro non si vuole più fermare: servono i suoi gol per gli ottavi di Champions

Lautaro non si vuole più fermare: servono i suoi gol per gli ottavi di ChampionsL’argentino ha numeri migliori in Serie A (64 gol in 146 incontri) rispetto alla competizione europee più prestigiosa (appena 8 reti in 27 gare), ma si è sbloccato a Barcellona. E alla Rai dichiara: “Lo scudetto? Non è un obiettivo” continua […]