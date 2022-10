foto A. Marazziti

L’Osservatorio del diritto di Famiglia sez di Crotone, comunica che il 21 ottobre 2022, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, riunitosi per il rinnovo delle cariche, ha eletto a Segretario l’avvocato Caterina Marano, socia Ondif .

Rinnovo che ha visto eletto a Presidente l’avvocato Giuseppe Trocino e a tesoriere l’avvocato Flaviana Leonardi, a loro va anche il nostro augurio di buon lavoro.

La collega e socia Marano, componente dell’ufficio di segreteria e referente della Commissione formazione e cultura, del COA, fa parte dell’Osservatorio dal 2019 e ad oggi componente del Direttivo della nostra sezione.

Originaria di Castelsilano, ha vissuto per anni tra Casabona e Crotone, madre amorevole e presente di due meravigliose ragazze Angela (21 anni) e Mariarita ( 15).

Ha intrapreso gli studi giuridici, presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, la più antica Università al mondo per lo studio del diritto. Dove, laureatasi con una sessione in anticipo, ha continuato ad operare all’interno della facoltà.

Ritornata nella la sua terra di origine, ha iniziato a fare pratica forense presso un prestigioso Studio legale, guidato dall’Avv. Andrea Locanto, già Presidente del Co.re.co e presidente della 1 ^ sezione della Commissione Tributaria Provinciale. Ha esercitato in giro per tutto il territorio provinciale, da sempre mossa da un grande spirito di conoscenza e di intraprendenza, senza mai tirarsi indietro, nell’esclusivo interesse del prossimo, che l’ha portata a ricoprire il ruolo di tutore e amministratore di sostegno a supporto del Tribunale di Crotone. L’altruismo, l’empatia, il mettersi sempre a fianco dei più bisognosi, hanno caratterizzato le sue innumerevoli azioni nel mondo del volontariato con attività socialmente utili dirette al rispetto del territorio, dell’ambiente, delle donne emarginate, sole e indifese, dando voce a chi nella società voce non ha.

Nel 2019 è entrata a far parte della famiglia Ondif , dove ha dimostrato di essere un grande Avvocato, non solo per le grandi capacità di comunicazione e di scrittura, che sono senza dubbio le abilità e le competenze necessarie, per essere un Buon Avvocato, ma ciò che l’ha contraddistinta in tutti i contesti, sono le sue attitudini innate, la sua grande capacità di fare squadra, dando sempre il massimo per il raggiungimento del risultato ottimale. Dotata di spiccata intelligenza emotiva, ha dimostrato la sua capacità di mettersi sempre e comunque in empatia con gli altri, facendoli sentire protetti, tutelati e mai giudicati.

Ecco, in un periodo storico in cui viviamo una crisi dell’avvocatura, che è anche e soprattutto crisi identitaria, in un periodo di riforme inique e confuse che mirano a mettere in discussione la nostra funzione di carattere pubblico, abbiamo il dovere di sollevare l’avvocatura tutta, salvaguardarne l’autonomia e l’indipendenza, realizzando la sempre più avvertita esigenza di una Giustizia sostanziale, equa, solidale. E allora bisogna credere che lo si possa fare, se si continua a credere nel valore e nell’importanza del nostro grande ruolo sociale, abbiamo bisogno di quell’avvocatura che porti avanti la parte più nobile e meravigliosa della nostra professione.

In quest’ottica, Ondif sez di Crotone, augura alla socia Marano di continuare a camminare sulla strada intrapresa, illuminata sempre dai suoi grandi valori di umiltà, umanità e professionalità, nella salvaguardia e nel rispetto degli altri e di fare della sua professione e del suo nuovo ruolo, strumento a servizio del foro e di tutta la collettività, consapevole dell’alta dignità della professione forense e della sua funzione sociale. Principi che ha sempre portato avanti, anche all’interno del Consiglio dell’Ordine e nel suo ruolo di referente alla formazione, incentrato sulla piena tutela dei diritti, perché senza diritto, non ci sarebbe niente, non ci sarebbe lo Stato, non ci sarebbe la comunità, non ci sarebbe la famiglia.