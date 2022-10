Le pagelle degli arbitri: Fabbri e Marinelli reattivi, 6,5. Valeri, manca un rosso che pesa… (5)

Le pagelle degli arbitri: Fabbri e Marinelli reattivi, 6,5. Valeri, manca un rosso che pesa… (5)Polemiche per la mancata espulsione di Dimarco in Fiorentina-Inter. Marchetti (5,5) scalda gli animi in Udinese-Torino. Irrati aiutato dal Var (6), pulite le direzioni di Abisso e Chiffi (6)