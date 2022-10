Siamo abituati a correre, a passare le nostre giornate senza fermarci un attimo, pensiamo spesso che solo andare in palestra o mangiare sano possano fare la differenza nel nostro benessere, e invece? Qui troverai ben 7 abitudini semplici ma efficaci per stare meglio sul breve, medio e lungo termine, sono azioni facili e alla portata di tutti, alcune, ne siamo certi, ti sorprenderanno

Le buone abitudini alimentari

L’alimentazione è molto, molto importante, questo già lo sai, ma quali sono i cibi che davvero sono elisir di lunga vita? Ce ne sono tanti, in primis frutta e verdura di stagione e biologica o a Km zero ed ecco alcune delle 7 abitudini per una buona salute da attuare a tavola.

1. Consumare una colazione adeguata, nutriente, ricca di fibre, grassi e carboidrati. Chi è a dieta e sta attento alla linea può anche concedersi qualche caloria in più e qualche dolcetto proprio a colazione e intanto darà una marcia in più anche all’umore.

2. Consuma almeno 13 vegetali differenti ogni 7 giorni. Certo, non è semplice, ma sulle nostre tavole possiamo davvero portare di tutto e questo è pure uno stimolo (anche per i più piccoli) per cercare e provare frutta e verdura anche non consueta per le nostre abitudini.

3. Bere tanta acqua sembra scontato ma non lo è mai. Assicurati di ingerire almeno 1 litro di acqua naturale, oltre a quella consumata con i cibi, e aumenta la dose se fai attività fisica e/o quando fa caldo.







Le buone abitudini quotidiane

Tra le 7 buone abitudini per stare meglio eccone altre di carattere generico e che riguardano il movimento e il benessere psicofisico.

4. Dormi almeno 7-8 ore per notte, fa sì che la stanza da letto sia accogliente e che abbia una temperatura piacevole per te. Non solo, utilizza un cuscino e un materasso adeguato e stai al buio, no alla TV accesa e non usare lo smartphone o altri strumenti digitali oltre mezz’ora prima di coricarti.

5. Fai attività fisica tutti i giorni, non solo dedicati ad uno sport che ti piace, ma prediligi la camminata alla macchina, porta fuori la spazzatura più spesso. Oppure parcheggia più lontano e sfrutta le scale invece dell’ascensore.

6. Occupati dei tuoi hobby, cerca di trovare una valvola di sfogo, un passatempo che ti rilassi a fine giornata, spesso basta un album da colorare, un gioco creativo con i tuoi figli o nipoti, una visita al museo, ecc.

Le buone abitudini di coppia e non

Il sesso è fondamentale, o meglio la sessualità e ciascuno di noi deve coltivarla, da solo o in coppia. 7. Dedicati al raggiungimento dell’orgasmo, pratica auto-erotismo che fa bene a livello fisico ma anche psicologico. Impara a conoscerti toccandoti e rilassandoti, questa è una pratica fondamentale anche per affrontare al meglio il sesso a due. In coppia invece dedicati al partner fin dai preliminari e cerca di lasciarti andare, prendilo proprio come un gioco. Sai che negli ultimi anni il benessere sessuale è stato rivalutato ed è un bene e molte coppie italiane hanno scoperto i migliori sex toys per trovare la giusta intimità. Tra questi potrai optare, per il piacere femminile, per dildo online o presso negozio fisico, flesh light nel caso del piacere maschile, o per il plug anale anche per le coppie.