Il Real Krimisa entra con il quintetto base formato dal portiere Benevento, Sinopoli a fare da ultimo Malena e De Bertolo Carlo sulle laterali e Ceravolo a fungere da Pivot. La partita sin dalle battute iniziali è parsa equilibrata con belle giocate da entrambe le parti ed i portieri che hanno tenuto il risultato sullo 0 a 0. Il vantaggio è di marca cirotana ed arriva al minuto n° 13 con Ceravolo che ruba palla nella propria tre quarti e va via in progressione, si accentra e lascia partire una sassata a cui nulla può Curatolo. La partita scorre sulla stessa falsa riga con continui contrattacchi da parte dei cirotani e dei Coriglianesi, fino al minuto 23° quando il tiro dalla distanza di Cosentino viene deviato dalla difesa di casa mettendo fuori gioco l’incolpevole Benevento. Si arriva cosi al termine del primo tempo con un pari sostanzialmente giusto per quel che si è visto sul rettangolo di gioco. Il secondo tempo inizia subito con una occasionissima per il Real Krimisa, ripartenza veloce partita dai piedi di Bastone che appoggia su Ceravolo, si accentra e serve l’accorrente Filippelli che a tu per tu con il portiere ospite calcia di poco a lato.Pochi minuti più tardi è la nuova Fabrizio che riparte, palla larga su Savoia che segna con un delizioso scavetto punendo Benevento in uscita bassa. Il Real Krimisa ci prova in tutti i modi a trovare il gol del pareggio, ma è ancora gli ospiti ad andare vicino alla rete, ma Benevento salva. L’incontro continua con il Real Krimisa che cerca inutilmente la rete e la Nuova Fabrizio che controlla e gestisce il risultato. Alla fine come già scritto a far la differenza e la maggior esperienza della compagine ospite formata da calcettisti che vengono dai campionati nazionali ed accreditata, giustamente dagli addetti ai lavori, per la vittoria finale. Sicuramente,oltre la maggiore caratura degli avversari, si è notato anche un limite fisico e un certo timore referenziale che alla fine ha inciso sul risultato, ma che la scia ben sperare per il prosieguo. La società, al termine della partita ha voluto “innanzitutto ringraziare l’amministrazione comunale che ha fatto tutto il necessario per poterci permettere di giocare nella nostra nuova “CASA”, infatti grazie a contatti continui sia con l’Assessore Alfi che con lo stesso Sindaco, si è riuscito ad eliminare tante Criticità presenti e causate dall’inutilizzo recente della struttura”.







