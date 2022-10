Il sindaco Voce ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali del Colonnello Gabriele Mambor, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri.

Funerali che si terranno il prossimo 26 ottobre alle ore 15.00 presso la Chiesa di S. Rita







ADVERTISEMENT

Una scomparsa che ha profondamente colpito tutta la comunità cittadina come ha evidenziato il sindaco nel doveroso e sentito provvedimento che intende rappresentare la vicinanza di tutta la comunità cittadina alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri e rendere omaggio ad uomo delle Istituzioni, capace di distinguersi per l’alto senso del dovere, per il dialogo istituzionale, oltre che per la profonda sensibilità ed umanità e per la vicinanza ai cittadini come nella tradizione dell’Arma dei Carabinieri.