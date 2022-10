Bidone all’Inter, si è mangiato la Juve: così è risorto Joao Mario

Bidone all'Inter, si è mangiato la Juve: così è risorto Joao MarioDopo l'exploit con il Portogallo a Euro2016 viene acquistato dai nerazzurri per 40 milioni, ma non convince. Oggi è un punto fermo del Benfica, ne sanno qualcosa i bianconeri, puniti dal portoghese in entrambe le gare continua a leggere su La Gazzetta dello […]