Un’opera attesa da tempo, diventata realtà per i residenti in virtù dell’accordo e della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e Italgas.

Con la messa in gas della rete, sono già 270 le famiglie di Farina che possono beneficiare oggi dei vantaggi del metano – più sostenibile e sicuro rispetto ad altre fonti attualmente in uso – e in un prossimo futuro di gas rinnovabili come biometano e idrogeno.

Il progetto per il territorio di Farina – il cui investimento ammonta a oltre 1 milione di euro – prevede la messa in esercizio di complessivi 5 chilometri di nuova rete digitale, 700 predisposizioni all’allacciamento e l’installazione di misuratori intelligenti di ultima generazione, smart meters, in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura a distanza e automatica dei consumi.







Diversi i canali a disposizione per mettersi in contatto con Italgas e per ottenere informazioni. I principali sono il numero verde del Contact Center per assistenza e/o informazioni (800 915 150 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20), il portale «MyItalgas» e l’applicativo «ClickToGas» presenti su www.italgas.it.

Infine, per segnalare eventuali guasti e dispersioni, il numero verde 800 900 999 del Pronto Intervento è sempre attivo, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.