ADVERTISEMENT

Fagioli e il vizio dei gol alla Del Piero: 4 anni fa in Primavera lo fece ugualeCon un super gol, Nicolò Fagioli ha regalato i tre punti alla Juventus nella trasferta di Lecce: un tiro sul secondo palo all’incrocio che ha ricordato le magie di Alex Del Piero. Ma non è la prima volta che il classe 2001 mette a segno delle prodezze così: il gol in Genoa-Juventus nella stagione Primavera 2018-2019, è proprio una fotocopia di quello siglato allo Stadio Via del Mare (video di Sportitalia)

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>