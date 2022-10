Anche questo “Quaderno” culturale destinato principalmente alla divulgazione scolastica, si propone di evidenziare, nel rispetto della verità espositiva, le caratteristiche più rappresentative della terra di Calabria.

Si fa riferimento, perciò, ad elementi e componenti di natura fisica, umana, economica, sociale, storica, artistica che, univocamente, ne identificano la peculiare fisionomia nei suoi tratti essenziali.

Si ritiene, perciò, che il presente elaborato trasportando, per così dire, il lettore nella storia del diritto occidentale, può contribuire così, a focalizzare gli originali apporti di pensiero dati , per lo sviluppo di una comune civiltà europea, dalla millenaria terra di Calabria come parte vitale del solare mondo delle Civiltà Mediterranee.

Ovviamente, il ” Quaderno” culturale così presentato, potrà essere scaricato gratuitamente dal sito associativo (www.centrostudibruttium.org), dalle pagine di facebook della “La Ciminiera ieri, oggi e domani”o richiesto alla redazione, o, sempre gratuitamente,scaricato dal giornale On Line “il Cirotano”.

