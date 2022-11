Formazione inedita, quella dei mister Stara e Malena, che si presenta, davanti ad un pubblico numerosissimo, con tre importanti novità in formazione: Gangale in regia, Aromolo in attacco e Vella al centro. Una scelta che ha pagato sin da subito, infatti, la squadra è sembrata più equilibrata, sia in fase difensiva sia in attacco.

Il primo set si conclude senza nessun affanno sotto i colpi di Dima-Carluccio e Malena e con alcuni avvicendamenti, Marinello per Vella e Mino’ per Aromolo.

Nel secondo set invece, si è assistito ad una bellissima partita, dove le ragazze di Campo Calabro, colpite nell’orgoglio, non hanno nessuna intenzione di abbandonare la testa della classifica.Ne scaturisce un set bello e avvincente, le squadre ribattono colpo su colpo i vari attacchi, una partita molto equilibrata che vede le ospiti sempre in vantaggio fino al 21-23. Nel frattempo mister Stara inserisce Pugliese al centro per alzare il muro.

Gli ultimi punti sono da applausi per le padrone di casa che, ricompattato il gruppo, iniziano a recuperare punto su punto lo svantaggio, grazie ad un servizio molto insidioso di Vella e un’attenta e perfetta difesa di Stasi ed Aromolo che favoriscono una regia magistrale da parte di Gangale. Il resto lo fanno i muri di Pugliese e gli attacchi forti e precisi di Malena e Carluccio che non sbagliando più un colpo consentendo alla squadra, prima l’aggancio e poi il sorpasso per il definitivo 25-23.

Nel terzo set le cirotane partono forti e si portano sul 5-0 mentre la squadra di Campo Calabro sembra aver subito il colpo per i due set persi anche se, un calo improvviso di concentrazione, rimette in gioco le ospiti che recuperano lo svantaggio e si portano sul’8-8. Dopo il time-out, chiamato da mister Stara, le ragazze sembrano entrare in campo con l’atteggiamento giusto, consapevoli anche dell’importanza della posta in palio e dell’occasione di poter effettuare il sorpasso in classifica. Si rivede infatti la determinazione e la concentrazione dei primi due set che consentono alle padroni di casa di chiudere il set con il punteggio di 25-18.







ADVERTISEMENT

Questa vittoria consente alla Volley Ciro’ Marina di portarsi, inaspettatamente al primo posto della classifica del campionato regionale di serie D.

Entusiasmo alle stelle per le ragazze e la società anche se tutti predicano prudenza, consapevoli che la strada fino a Maggio è lunghissima e che solo continuando a lavorare con attenzione e determinazione si possono raggiungere i risultati.

La società ci tiene a ringraziare tutta l’amministrazione comunale ed in particolare il Sindaco Ferrari e all’assessore allo sport Ferdinando Alfì per l’impegno profuso per assicurare l’utilizzo del Palazzetto per le gare casalinghe e per il ripristino delle palestre scolastiche, per il proseguo degli allenamenti, che consentiranno di poter preparare al meglio questo fantastico gruppo di ragazze per la restante parte del campionato.

Inoltre vuole ringraziare il super tifo ed il numeroso pubblico accorso al palazzetto per incitare la squadra. Proprio quello che si sperava, perché il messaggio che si vuole portare avanti è quello che lo sport dovrebbe unire e che la volley Cirò Marina giocherà con l’obiettivo di rappresentare al meglio il proprio paese.