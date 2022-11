Così si legge nella nota diffusa dalla segreteria del Pd di Cirò Marina, congiuntamente all’Associazione Cirò Marina in Movimento. Nella nota si legge: “Il Partito Democratico di Cirò Marina e l’Associazione Cirò Marina in Movimento hanno deciso di scendere in Piazza per denunciare un immobilismo che sta danneggiando ulteriormente la nostra cittadina. Troppe le cose che non vanno e troppo evidente l’assenza dell’amministrazione comunale su quasi tutti i settori della nostra comunità.” La nota, prosegue lamentando le mancate risposte alle loro interrogazioni e segnalazione di vari problemi che interessano la città. E’ per questi motivi che, conclude e ribadisce la nota, che si rivolgono ai Movimenti, Partiti e Associazioni, “per unirsi a noi sabato 5 Novembre in Piazza Diaz per incontrare i cittadini e dare voce alle loro istanze.”







ADVERTISEMENT