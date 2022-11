Share on Twitter

Share on Facebook

Gli artisti di origine calabrese rappresentano un importante punto di riferimento artistico e culturale nei circuiti nazionali ed internazionali.

Questo mese la rivista ospita la solare personalità dell’ artista Francesca De Bartolo da Cirò Marina ( Kr), in arte Mistral.

A seguire:

I JINN, i geni del male di Greta FOGLIANI

Quant’è vera l’immagine conciliante e consolatoria del fantastico genio blu elettrico che aiutava Aladdin a conquistare la bella Jasmine?.

GARUM E VINO ROMANO – Gli scavi in Israele di Daniele MANCINI

Gli scavi archeologici condotti dalla Israel Antiquities Authority a Ascalona e a Yavne.

A OGNUNO IL SUO MORTIZZU – La società e la morte di Antonio IANNICELLI

Ancora oggi la celebrazione del rito funebre rispecchia il ceto sociale della famiglia del morto. Funerali in pompa magna e funerali ordinari, discreti, senza alcuno sfarzo. E come sempre “‘i casciamortari” catanzaresi hanno saputo offrire funerali per tutte le tasche.







ADVERTISEMENT

LA BUFALA – Alle origini della bufala di Raoul ELIA

le false notizie, o bufale che dir si voglia, non sono un fenomeno recente, ma anzi . . .

IPAZIA DA ALESSANDRIA di Roberto CAFAROTTI

Ipazia d’Alessandria visse fra la fine del IV e l’inizio del V secolo d.C., un momento di gravissime tensioni sociali per un Impero minacciato all’interno e all’esterno dei propri fragili confini.

“ESSERE O NON ESSERE” DI AMLETO – Cosa significa quel discorso di Lliiana FORTE

il discorso “Essere o non essere” dell’ “Amleto” di Shakespeare anche se è, purtroppo, il discorso più famoso di tutte le opere di Shakespeare, deve questa fama per diversi motivi sbagliati.

IL BEY DI TUNISI A COSIMO III – “Mandami un buon medico” di Gabriele CAMPAGNANO

Il Bey di Tunisi aveva rapporti con Firenze già da molto tempo prima di questa missiva. Tuttavia, quando mi è capitata sottomano, ne ho subito compreso il grande valore storico.

Le nostre uscite di Novembre che troverete, sempre gratuitamente, sia sui siti associativi www.centrostudibruttium.org che sul quotidiano www.ilcirotano.it . Buona lettura.