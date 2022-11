La prevenzione, altro non è che l’informazione sui tumori che colpiscono molte persone, soprattutto un’alta percentuale di donne. La prevenzione non si deve effettuare soltanto in un mese, ad ottobre; ma tutto l’anno. Queste le sue parole.

Per ciò ha dato inizio al progetto: “una Treccia per un Sorriso” che è iniziata il 29 ottobre 2022 e terminerà il 31 ottobre 2023. Per dare la possibilità di donare una treccia, a chiunque anche a chi è fuori, ma vuole far parte di questo progetto.

Il progetto che è riuscito a promuovere e a dare inizio, coinvolgendo non solo il Suo Club, ma anche il Leo Club di Crotone insieme a tutti i suoi soci, è una <Raccolta di Ciocche di Capelli>, di almeno 25cm, in collaborazione con l’associazione “Un Angelo per Capello” che si occuperà di creare Parrucche Oncologiche Totalmente Gratuite, per tutte quelle persone che ne necessitano e che la vorrebbero, ma che per il prezzo troppo eccessivo, rinunciano al proprio benessere psico-fisico e mentale.

La bellissima iniziativa patrocinata dal Comune di Cirò Marina a fatto sì, che ben 5 parrucchierie di Cirò Marina ed 1 parrucchieria di Crotone decidessero di collaborare. Ed altre richieste, sono in continuo arrivo, perciò aggiungeremo tutti coloro, che attraverso noi vogliono partecipare a questo gesto concreto di solidarietà senza prezzo, che aiuta a condividere la bellezza di chi la indosserà.

Chiunque vorrà donare potrà farlo attraverso le parrucchierie aderenti a Crotone “Le Figaro di Angela Capozza”, a Cirò Marina “Her She Hair di Gianluigi” , “Anna Pirito” , “Afrodite di Alessia Carolei” , “Spazio Donna di Maria Fuscaldo” e “Debora Di Novaro”.







ADVERTISEMENT

Ecco alcune donazioni già pervenuteci…

Donare i propri capelli è un gesto semplice, coraggioso e di grande sensibilità che rende felici tutti. Un’emozione incredibile che ci rende al contempo consapevoli che il tumore è una malattia difficile, molto comune e che va gestita con controlli puntuali e costanti. Donare non costa nulla.

Grazie di cuore ai quanti faranno la loro parte.