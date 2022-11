Studentesse e studenti di Cutro a Malta per l’Erasmus+. Sono dieci in tutto, frequentano l’Istituto Tecnico Economico (indirizzo AFM) e l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo di Cutro.

Sono partiti alla volta di Malta dove resteranno per un mese grazie all’accreditamento ad Erasmus+ dell’Istituto guidato dal dirigente Vito Sanzo.

Giuseppe Emanuele Brugellis, Piergiuseppe Manuel Dattilo, Maria Greca Frontera, Gaetano Iaquinta, Pasquale Junior Lanatà, Antonio Lepiani, Alessandro Nardo, Vittorio Scalise, Domenico Spagnolo, Andrea Tornicchio, sono i dieci studenti che vivranno questa incredibile esperienza maltese di Erasmus+ nell’ambito del Programma Erasmus+ – Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET. Gli studenti sono accompagnati dai docenti Francesca Berardi e Antonio Crogliano e dalla collaboratrice scolastica Antonietta Diletto.

I beneficiari della borsa di mobilità svolgeranno un tirocinio professionale in aziende estere operanti nell’ambito dell’Amministrazione, della Finanza e del Marketing e nell’ambito agrario.







L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Polo” si colloca nell’area geografica di Cutro, in provincia di Crotone, ed è nato nel 1999, attivo dall’anno scolastico 2000/2001 con l’accorpamento di diversi Istituti Tecnici e Commerciali della zona di Crotone. La Scuola, infatti, è organizzata in tre plessi: Istituto Tecnico Economico, Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e Ospitalità Alberghiera. L’I.I.S. “Polo” è Test Center Convenzionato con l’Ente Certificatore Internazionale “Trinity” e “Oxford” per gli Esami e la Certificazione delle competenze in Lingua Inglese, CISCO Academy per l’attivazione di Corsi Avanzati di Informatica CCNA Discovery e IT Essential.

L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET dell’I.I.S. Polo di Cutro si basa su un piano di sviluppo europeo di lungo termine che mira a favorire la formazione professionale dei giovani calabresi coinvolti in percorsi IFP. L’Erasmus plan sul quale si basa l’accreditamento ha come focus principale la realizzazione di tirocini formativi in Francia, Malta e Germania. Gli studenti avranno la possibilità di crescere e di incrementare le competenze grazie all’impegno costante del dirigente, Vito Sanzo, che ha fermamente creduto nel progetto e alla collaborazione della referente Erasmus+ dell’Istituto Polo di Cutro Emilia D’Auria. A metà novembre un altro gruppo partirà sempre per Erasmus+ alla volta della Germania.