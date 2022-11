Share on Twitter

Share on Facebook

La causa di questa sofferta decisione è stata la pesante sconfitta esterna contro il BFB Rovito. Una decisione molto dolorosa da parte della dirigenza e dello stesso mister Lerose, che nella giornata di ieri in accordo con la società ha comunicato agli atleti la decisione di fare un passo indietro e di dare le dimissioni da allenatore del Real Krimisa. Nel comunicato diffuso si legge: “Mister Lerose, ricordiamo, è stato uno degli artefici della rinascita del futsal a Cirò Marina, ed ha guidato i ragazzi ad una meritata promozione, ma alla fine per la dura legge del calcio pur di dare uno scossone all’ambiente a pagare rimane sempre l’allenatore.” La società è tutt’ora alla ricerca di un allenatore di categoria che possa prendere al meglio il posto di mister Lerose, e portare la squadra al mantenimento della categoria, con il Mister della juniores Surace a fungere da traghettatore. Traghettatore che, in caso lo stesso riesca a convincere la società, può comunque conquistare la titolarità della panchina cirotana.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:







ADVERTISEMENT

“Si dividono le strade tra mister Lerose ed il Real Krimisa, i risultati negativi di questo inizio campionato hanno portato alla separazione tra le parti, sfortunatamente in questi casi, anche se le colpe sono attribuibili a tutti gli attori, a pagare è sempre l’allenatore, allenatore a cui va il nostro ringraziamento per tutto ciò che ha fatto, sin dalla nascita della squadra e culminato con la promozione in C2, grazie di tutto mister Ad maiora!”