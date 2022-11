ADVERTISEMENT

E’ convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare, in prima convocazione per il giorno 9 novembre 2022 alle ore 15.30 e ove occorra in seconda convocazione per il giorno 10 novembre 2022 alla stessa ora e stessa sede per la trattazione del seguente ordine del giorno: