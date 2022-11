Sono state infatti sottoscritte, nella Casa Comunale, le convenzioni tra l’amministrazione Comunale e le associazioni sportive ASD Freedom to play, ASD Futsal Kroton, ASD I Fit Club, Asd Judo Calabro Crotone, Asd Judo Milone, Asd New Team 2000, Asd Tennis Academy Crotone, Asd Tennis Club Crotone e Asd Pallavolo Crotone che disciplinano la fruibilità, in orari non di frequenza scolastica, delle palestre degli istituti scolastici di competenza comunale.







“Ringrazio il dirigente Marano, il funzionario comunale Fallico e i rappresentanti della commissione valutatrice per il lavoro svolto. Ora le associazioni sportive, tutte quelle che hanno presentato apposita richiesta all’Ente, hanno la possibilità di svolgere la propria attività sportiva, far crescere i nostri giovani nel segno dei valori dello sport” dichiara l’assessore all’Impiantistica Sportiva Luca Bossi.