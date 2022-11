Un’occasione per festeggiare la nuova stagione dell’Olio, che in questo periodo dell’anno esprime con particolare intensità la sua gioventù e freschezza. Ma sarà anche un momento di riflessione dedicato ad una stagione dal punto di vista climatico anomala, che ha sicuramente influenzato in modo drammatico e drastico la produzione olearia 22/23, ma non la qualità. Il Programma prevede l’accoglienza ed il benvenuto in azienda, una passeggiata in mezzo agli uliveti intervallata da racconti, storie ed aneddoti sull’olio ed ulivi. Dopo una mini guida dedicata all’assaggio dell’olio evo, seguirà l’oliaperitivo ed infine il pranzo con l’olio novello protagonista di tutti i piatti che verranno presentati, lagioranata sarà animata da canti e musiche popolari. Per info e prenotazioni 3294614050







ADVERTISEMENT