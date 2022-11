Sono stati 6 in tutto i vincitori che hanno ricevuto la borsa di studio: Arianna e Alessandro Galloro, Francesco ed Elena Sofia Manganaro, Ginevra Raso e Salvatore Cosentino. Nell’iniziativa organizzata dal chapter diretto da Nicola Pirone, hanno preso parte numerosi soci, il parroco don Antonio Pileggi, il presidente emerito professor Pasquale Nestico ed appunto i premiati. Nel corso della cerimonia è stato sottolineato l’impegno di Filitalia International verso la cultura e lingua italiana, con il chapter di Vibo Valentia che proprio qualche giorno prima aveva rappresentato l’Italia nel congresso Iberoamericano, incontro tra due culture a Cuba. In più la direzione del chapter Vibonese ha rimarcato come all’interno di un piccolo paese, ormai da tre anni di fila, la Casa Madre di Philadelphia invia borse di studio ai bambini meritevoli. Un record per un paese che mai prima d’ora aveva ricevuto così tanta attenzione dall’estero, il che si somma ai due International award nei quali sono stati premiati il dottor Vito Mannacio e Felicia Marchese, oltre a Villa Sara e per supportato nel periodo di Covid la popolazione il dottor Vito Carnovale, le dottoresse Marianna Martino e Caterina Marchese e l’infermiere Sergio Martino. Importanti, le parole del dottor Pasquale Nestico, fondatore della Filitalia International negli States, il quale ha voluto ricordare ai presenti l’impegno profuso nel tempo dal sodalizio che si basa sul motto Umiltà, Giustizia e Onestà. Nestico si è complimentato con il chapter Vibonese, il più premiato in Italia con ben 6 borse di studio sulle 12 disponibili per il Belpaese ed esortato i bambini a continuare nello studio e per i più grandi iscritti almeno da 2 anni al chapter di presentare le domande per l’International Exchange program che permetterà uno stage da 2 a 4 settimane negli Stati Uniti. Poi, i ringraziamenti al parroco don Antonio Pileggi, a Ciccio e Pasquale Martino per la collaborazione nell’organizzare un appuntamento unico in paese. Durante l’evento è stato consegnato il premio Award 2021 a Felicia Marchese, il tutto ripreso dalle telecamere di kalabriatv.it. La premiazione dei borsisti della Filitalia International Vibo Valentia non sarà l’ultima organizzata dal chapter Vibonese, poiché entro la fine dell’anno si svolgeranno altri appuntamenti che saranno ufficializzati nelle prossime settimane.







ADVERTISEMENT