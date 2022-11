Veramente una meraviglia della natura!!!!! L’armonia cromatica che si coglie percorrendo i campi, coSltivati ad ortaggi, dell’Azienda Santaera, eccellenza dell’Associazione MagnAmore.

Tutte le tonalità di verde con le relative sfumature create dalle mani screpolate, dal duro lavoro, e sapienti, dalla consolidata esperienza, di papà Luigi. Si passa dal verde smeraldo e vellutato di sua eccellenza il “cavolo nero” al verde cinabro delle diverse varietà di broccoli per arrivare al verde primavera di croccantissime lattughe e corpose scarole sia lisce che ricce.

Il colore della frutta e degli ortaggi è un indizio importante per variare l’assunzione di sostanze preziose, proteggendo la salute e coprendo il fabbisogno di nutrimento del nostro organismo. Ogni colore (rosso, verde, bianco, giallo/arancio e blu/viola) corrisponde a sostanze specifiche, con differenti azioni nutrienti e protettive.







ADVERTISEMENT

Per la scarola, come detto, il colore è il verde primavera. Ci sono due sostanze nutrienti che accomunano tutti gli ortaggi verdi, in particolare quelli a foglia: il magnesio e l’acido folico. Il magnesio è parte della molecola della clorofilla e nell’uomo contribuisce al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, al normale funzionamento del sistema nervoso e di quello muscolare. L’acido folico o folato, invece, oltre a essere utile durante i primi mesi della gravidanza, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e alla normale funzione del sistema immunitario.

La scarola, poi, ha pochissimi grassi e proteine, ma è ricca di acqua e di minerali oltre che di fibre e di vitamine, soprattutto A, C e K. Aiuta il funzionamento dell’apparato digestivo e intestinale, previene il colesterolo e per il suo sapore amarognolo contrasta la voglia di dolce. Ricca di ferro, calcio e riboflavina, la scarola è utile per contrastare la peristalsi intestinale e nella prevenzione della stipsi. Mentre la presenza di fibre e vitamine la rende perfetta per la dieta di uno sportivo.

L’Azienda Santaera, eccellenza dell’Associazione MagnAmore è titolare del box n.1 presso il Farmer’s Market di Crotone ed al pari di altre, settimanalmente, garantisce qualità, freschezza, contribuendo alla realizzazione del chilometro “zero e… lode” presso il “Mercato del Contadino” via Giovanni Verga

Oggi la vita contadina può sembrare a molti qualcosa di vecchio o desueto. Suscita curiosità, forse interesse, magari anche coinvolgimento, ma è paragonabile alla sensazione che proviamo quando guardiamo un vecchio film in bianco e nero: sappiamo che è qualcosa che ci appartiene e che riguarda tutti noi, soprattutto in Italia dove la maggior parte delle famiglie ha origini contadine, ma che ormai è finito, superato. Il tempo è passato e adesso siamo proiettati nel nostro futuro sempre più tecnologico, dove i saperi della nonna sono sostituiti dai saperi di Google, dove la terra ed i suoi frutti sono utili per essere fotografati e postati su Instagram, dove le vigne servono solo per scenografia alle nostre stories.

Luigi e Carmelo Santaera, invece, amano definirsi dei “tradizionali innovatori”. Le qualità organolettiche dei loro prodotti migliorano sempre di più e la gamma di scelta si arricchisce di anno in anno di nuove varietà. Tutto grazie ai tradizionali ed antichi metodi di coltivazione dell’arte contadina calabrese (di papà Luigi) sapientemente amalgamati ad alcuni moderni sistemi di produzione (del giovane Carmelo).