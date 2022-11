Applaudiamo alla nomina a sottosegretario agli interni della Calabrese On. Wanda FERRO, che meritatamente approda ad un dicastero impegnativo e prestigiosissimo.

Noi della SAP di Crotone abbiamo conosciuto da tempo la capacità di sintesi e di dialogo dell’On. Wanda FERRO, la quale da sempre si è schierata dalla parte della legalità e delle forze dell’ordine.







ADVERTISEMENT

La ricordiamo soprattutto per essersi schierata pubblicamente e con determinazione, in un convegno realizzato a Cirò Marina dal partito Fratelli d’Italia nel settembre 2021, a favore della nostra proposta di istituire il Commissariato di Cirò Marina e nel rafforzamento dei presidi di polizia nel territorio calabrese.

La recente nomina a sottosegretario del Ministero dell’Interno rafforza il nostro convincimento che l’On Wanda FERRO ci sosterrà nel raggiungimento dei nostri traguardi che sono l’istituzione del Commissariato di Polizia a Cirò Marina e la realizzazione della nuova Questura di Crotone, per il quale immobile lo Stato ha già stanziato ben 33 milioni di euro. Siano certi che in questi traguardi avremo dalla nostra parte l’On. Wanda FERRO, alla quale esprimiamo fin d’ora le nostre congratulazioni per l’incarico ed un buon lavoro per i futuri impegni.