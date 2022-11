Share on Twitter

Titolo del brano (senza fare rumore), autore del brano- Anastasia Papaleo, cantata da Nicodemo Scerra , musiche arrangiamenti a cura di Max Mungari, arrangiamenti corali a cura di Paola Cortese, registrazione del video a cura di Antonio Pullano, etichetta discografica Orange Records , uscita del brano 5 novembre acquistabile su tutti i Digital Store, videoclip visibile su YouTube. Con grande entusiasmo Nicodemo Scerra presenta al suo numeroso pubblico che da anni lo seguono, il suo inedito, un brano che tratta- scrive Scerra- “l’amore universale, che fa parte di un progetto musicale che porterà da qui a breve tempo ad avere una raccolta di brani inediti, fortemente voluto è realizzato nel territorio crotonese insieme ai nuovi collaboratori che faranno parte anche della stagione musicale 2023, dove ad arricchire il repertorio musicale ci saranno- precisa il cantante- anche degli arrangiamenti dal vivo con il chitarrista Massimo Mungari in collaborazione con l’artista e voce femminile Paola cortese. Saranno presenti conclude l’artista- e le cantanti Francesca Geraldi e Giada Vrenna” Un ritornello fresco e romantico che parla di amore: “Se riuscissi a sognare di poterti abbracciare anche solo un istante tu per me sei importante e lo voglio gridare perché arrivi al tuo cuore senza fare rumore”. Un brano destinato a raggiungere le vette del successo.