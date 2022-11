Punto di ripartenza per una nuova società che da poche settimane ha dato la disponibilità a guidare la squadra che sta affrontando il campionato di prima categoria. Una squadra composta da molti giovani locali, con l’innesto di pochi veterani, come Aldo Leto Russo, il capitano, Salvatore Vulcano che dovranno con la loro esperienza guidare la squadra, sotto la guida tecnica dell’esperto mister Francesco Martino. Già alle spalle un’ esperienza che risale a tanti anni fa sempre alla guida della società , si sono ritrovati sul rettangolo di gioco del Punta Alice, Francesco Librandi, Michele Raiani, ai quali si sono uniti, Quintino Ferrara, Luigi Pirito, Giovanni Manno, Cataldo Golino, Tonino Maietta, per dare un segnale importante a tutta la comunità sportiva della città. Un progetto che in primis vuole fare ritornare sui gradini degli spalti, tifosi e appassionati di calcio che potranno ricreare quel giusto clima di spettacolo calcistico che negli anni passati ha sempre visto i colori locali essere presenti nel settore dilettantistico regionale anche a livelli superiori. Oggi, si vuole ripartire dai giovani della nostra città, per dare loro l’opportunità di frequentare l’attività sportiva in un giusto clima di partecipata serenità e piacere. Una nuova società che sicuramente non mancherà di guardare anche al futuro, con un progetto che sicuramente mirerà a riportare la città calcistica a livelli superiori, ma che al momento, come giusto che sia, vedrà Demo Martino impegnato a stimolare e ricreare nella nuova società, come dicevamo, quel clima contagioso che potrà contribuire a dare spazio e opportunità ai tanti giovani che in questi due anni, molto difficili dal punto di vista sociale e relazionale, hanno sofferto chiusure e mancanza di opportunità. Oggi, la squadra, a corto di preparazione fisica, come ci ha dichiarato mister Martino, affrontava la più esperta squadra del Taverna. Una partita molto vivace che ha avuto un solo momento di tensione nel secondo tempo quando l’arbitro, a causa di di alcune scorrettezze espelleva ben tre dei nostri giocatori, costringendo i “vecchietti” a fare gli straordinari. E’ finita sotto la pioggia con il risultato di 4 a 2 per i nostri colori. Un risultato importante che fa ben sperare per il prosieguo.







