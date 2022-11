Crotone, realizzazione complesso parrocchiale nel quartiere Trafinello: convenzione Comune ed Ente Parrocchia “S. Paolo Apostolo”

E’ stata sottoscritta, ieri mattina presso l’Arcidiocesi di Crotone, la convenzione per la concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune di Crotone all’Ente Parrocchia “S. Paolo Apostolo” per la realizzazione di un complesso parrocchiale nel quartiere Trafinello. L’atto alla presenza del notaio Carlo Perri è stato sottoscritto dalla dirigente del Settore […]