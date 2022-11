Nicodemo De Simone di Cirò Marina, nel cuore e nelle gambe la passione per la corsa, ha appena fatto rientro da New York, dove ha coronato un suo sogno. Ha corso i 42 chilometri nel cuore della Grande Mela in 04:13:09 ma, l’obiettivo era godermi la città -afferma De Simone- e tutta la gente che è venuta ad incitarci fino al traguardo.

“Ho partecipato a questa maratona per dedicarla a mio padre, dovevo andare due anni fa, prima che mio papà venisse a mancare e l’ho dedicata a lui. Era un sogno ed ora si è avverato, – aggiunge – chi corre e chi partecipa a maratone vorrebbe andare a correre a quella di New York. Non ero molto informa, ma non importava, l’importante era essere li portando Cirò Marina, – dice – c’erano atleti di tutto il mondo. La squadra di cui faccio parte è la Cirò Krimisa Runners.