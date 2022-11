Share on Twitter

Una tradizione che puntualmente ogni anno viene celebrata in molti paesi occidentali. Anche gli insegnanti della Scuola Primaria “Butera”, con la partecipazione straordinaria della Scuola dell’Infanzia, in collaborazione con i genitori degli alunni e i collaboratori, hanno voluto, nella giornata di oggi 11 novembre, celebrare la giornata. Hanno così preparato per l’occasione, una manifestazione dedicata ai sapori ed ai saperi dell’autunno. L’evento è stato arricchito dalla presenza della Dirigente, Graziella Spinali, che ha saputo con molta semplicità rivolgere agli alunni, ai genitori, ai docenti e ai collaboratori, un ringraziamento speciale al saper fare comunità nel Plesso Butera di cui i bambini sono “protagonisti attivi”. La stessa Dirigente ha infine auspicato la prosecuzione della “sinergia tra scuola, famiglie e territorio” ringraziando tutti i protagonisti della giornata perché la scuola è un luogo dove tutto si muove, dove tutto agisce.I bambini si sono cimentati nella narrazione della vita e delle opere di San Martino, proverbi, canti e balli. È stato inoltre allestito un ricco tavolo con i prodotti e gli alimenti di stagione. Crespelle e caldarroste preparate dai genitori hanno deliziato l’evento addolcendolo di gusto e di sapore.