Esistono moltissimi negozi e mercatini dell’usato, che consentono innanzitutto di risparmiare nell’acquisto dei vestiti, ma che consentono anche di avere meno impatto sull’ambiente. Uno di questi mercatini è proprio Vinted, un servizio di compravendita online, incentrato su capi di abbigliamento usati e di seconda mano. Le modalità di fruizione di questo servizio di compravendita sono due: da browser, utilizzando un computer, o dall’applicazione, nel caso in cui si utilizzi uno smartphone.

Che si decida di fruire di questo servizio da computer o da smartphone, è necessaria la registrazione del proprio account, che spiegheremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo. Inoltre, sia nel caso in cui si desideri vendere un capo sia nel caso in cui lo si desideri comprare, ci sono dei fattori da tenere in considerazione: per esempio, bisogna essere certi dell’affidabilità del venditore o dell’acquirente e bisogna conoscere molto bene i servizi di spedizione pacchi, che si riveleranno utili nella spedizione o nella ricezione del capo scelto.

Come aprire un account su Vinted

Come accennavamo in precedenza, la prima cosa da fare per poter utilizzare il servizio di compravendita online di Vinted è registrarsi alla piattaforma, aprendo il proprio account. L’iscrizione è piuttosto semplice: vediamo insieme tutti i passaggi utili.

Prima di tutto, bisogna accedere al sito dal browser o bisogna scaricare l’applicazione se si desidera utilizzare lo smartphone.

Una volta fatto questo passaggio, sul sito o sull’applicazione apparirà la scritta “Iscriviti a Vinted”, su cui bisogna cliccare.

Dopodiché sarà richiesto di inserire il nome utente, il proprio indirizzo e-mail e una password.

L’ultimo passaggio è quello della conferma dell’indirizzo e-mail inserito.

A questo punto, siamo pronti per iniziare il nostro shopping o la nostra vendita dei capi che non utilizziamo più!

Come vendere e come comprare su Vinted







Per poter vendere o comprare su Vinted, la prima cosa da fare è mostrare la nostra affidabilità: per questo motivo, il primo consiglio è quello di caricare una fotografia sul profilo e verificare il proprio account, in modo tale da dimostrare di essere persone realmente esistenti; inoltre, è consigliato anche scrivere due righe interessanti su di sé nella sezione delle “Informazioni”, in modo tale da attirare l’attenzione di quante più persone possibili.

Dopodiché, a seconda della volontà di vendere o di comprare su Vinted, ci sono dei suggerimenti utili da seguire.

Nel caso in cui il desiderio sia quello di vendere su Vinted, sarà necessario caricare le fotografie dei capi da mettere in vendita: queste fotografie devono essere chiare e devono mostrare il capo nella sua interezza, compresi gli eventuali difetti. In ultimo, bisogna anche inserire una descrizione dell’articolo, in cui fornire tutte le informazioni utili, come per esempio la taglia, il colore preciso e le condizioni.

Nel caso in cui, invece, si voglia acquistare su Vinted, bisogna accertarsi di acquistare da account affidabili. Per questo, bisogna controllare che l’account del venditore sia verificato, bisogna verificare che le foto mostrino tutti i dettagli del capo scelto e bisogna leggere bene le informazioni del capo stesso, specialmente in merito alla taglia e alle condizioni.

Usufruire dei servizi offerti da Vinted è molto semplice, ma è necessario prestare attenzione all’onestà dei venditori e degli acquirenti: bisogna verificare le modalità di pagamento, si può decidere di chiedere qualche foto aggiuntiva del capo scelto ed è assolutamente necessario leggere le recensioni dei diversi account, in modo tale da capire come si sono comportati con i clienti precedenti.