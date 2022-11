Purtroppo a causa delle previsioni meteo avverse, la presenza della Mongolfiera sul porto di Cirò Marina prevista per ieri sabato 12 novembre è stata rimandata a data da destinarsi.

Questa sera, domenica 13 novembre arriverà Beppe Convertini, direttamente da Linea Verde su Rai 1 e grande protagonista di tutti i programmi di grande popolarità della tv italiana, volto noto e amato dal grande pubblico che ha legato la sua immagine in questi ultimi anni alle bellezze e all’enogastronomia di qualità in giro per l’Italia. Tra stand gastronomici, artigianato e la proposta artistica e culturale Beppe si farà trasportare in viaggio tra le eccellenze del nostro territorio e specialmente dei nostri vini locali.

A chiudere in allegria la serata con ottima musica dal vivo il concerto di Ciccio Nucera: il reuccio della tarantella calabrese “doc”, con la sua band formata da 7 elementi, e che portano sul palco gli strumenti della tradizione e i nostri veri ritmi che provengono dalla più autentica musica identitaria frutto di anni di ricerca e di studio e che rappresentano la vera cultura “popolare” ed etnica calabrese.

Ciccio Nucera ospiterà sul palco il grande Tony Esposito, che ha sempre rappresentato un punto di riferimento italiano per l’innovazione musicale e per le sue grandi collaborazioni nazionali ed internazionali (ricordiamo Pino Daniele, Enzo Avitabile, Jovanotti ecc). Tony ci farà fare un viaggio nel suo mondo musicale e ci regalerà un omaggio al grande Pino Daniele.

La Festa di San Martino è una due giorni di promozione turistico culturale volta alla destagionalizzazione turistica. Attività e iniziative legate al vino di qualità inserite nel circuito mondiale del World Wine Tourism Day.







Durante l’evento sarà possibile partecipare a dei veri e propri “viaggi immersivi” al Museo Civico ed Archeologico, grazie alla collaborazione di Frammenti e Vivavisione.

Il progetto è realizzato con il finanziamento della Regione Calabria e organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Vini di Cirò e Melissa DOC, l’Associazione Nazionale Città del Vino, la Proloco di Cirò Marina, il Gal Kroton e diverse Associazioni del territorio.