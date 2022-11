“Oggi è la giornata mondiale della gentilezza, abbiamo tutti una grande opportunità: essere gentili con il mondo, che significa con noi e con gli altri. Il 13 novembre non è una data che possiamo dimenticare ma è una data dalla quale possiamo ricominciare per abbracciarci e iniziare un nuovo percorso fatto di bellezza, gratitudine, gentilezza.” Così l’ambasciatrice del movimento Italiano della gentilezza per la Sicilia e Calabria, Natalia Re, che ha sottolineato come pochi ma essenziali gesti migliorano la nostra giornata, ci avvicinano all’altro e che ci rendono migliori. Se vogliamo dare avvio a un miglioramento, se vogliamo crescere dobbiamo focalizzare la nostra attenzione e le nostre cure su quello che abbiamo in comune. Oggi bisogna mettersi in gioco e creare una ondata di gentilezza. Abbracciando questo messaggio, il Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, si è unita al movimento e nella giornata di sabato scorso, 12 novembre, celebrando la giornata, coinvolgendo i baby in un “laboratorio della gentilezza” creando piccoli ma significativi messaggi attraverso il riciclo di materiali che sono stati esposti nell’agorà della struttura , coinvolgendo anche la parte genitoriale al fine di diffondere il tema e sottolineare la necessità di recuperare quegli atti e atteggiamenti che potranno favorire una sempre maggiore comunione d’intenti, fatti di rispetto, amore che vadano a migliorare la nostra giornata che ci avvicinano all’altro e che ci rendono migliori. A tal proposito, l’ambasciatrice, Natalia Re, con il supporto di quanti hanno abbracciato le motivazioni e la nascita di questo movimento, ha creato un decalogo che si spera vada oltre le culture, etnie e religioni. La dirigente, Lucia Sacco, coinvolgendo tutto il team del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, abbracciando idealmente questo movimento, ha così voluto sottolineare l’importanza della “gentilezza” sperando che “come un’onda virale questi gesti possano propagarsi nel tempo e nello spazio, coinvolgendo positivamente persone, enti, istituzioni, trasformando ogni gesto in progetti concreti che incidano socialmente”.







