Il 14 novembre l’Istituto Filottete, anticipando di qualche giorno la ricorrenza dell’ approvazione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia, ovvero il 20 novembre, ha organizzato una manifestazione dedicata alla scoperta dei più importanti articoli della Convenzione. L’evento si è svolto presso il teatro Alikia gremito di alunni, docenti, genitori ed ospiti.

La nostra scuola è dagli anni 80 Ambasciatrice Unicef ed oggi i nostri alunni, guidati dalle docenti dei tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, hanno abilmente interpretato i principi fondamentali della Convenzione e con estro e creatività sono stati capaci di trasferirci i loro pensieri e le loro riflessioni con letture, canti e recitazione.

Giusy Regalino, presidente del comitato provinciale Unicef Crotone e il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari sono stati ospiti della manifestazione e con le loro efficaci parole hanno spiegato la rilevanza di questo strumento normativo internazionale e l’importanza della solidarietà nei confronti di quell’infanzia meno fortunata a causa delle guerre, delle persecuzioni, della fame e delle malattie.

L’ ambasciatore nazionale Michele Affidato, che per impegni improrogabili, non è potuto essere presente, ha fatto pervenire il suo messaggio ai nostri studenti:

“Buongiorno a tutti, con vera gioia ho ricevuto l’invito della vostra lodevole iniziativa che apprezzo molto, “Una giornata per i diritti dei bambini”.

Mi sento onorato di questo invito, ma purtroppo per inderogabili impegni precedentemente assunti non potrò essere presente.

Sicuramente non mancheranno altre occasioni nelle quali potrò con piacere partecipare ad altri vostri eventi.”

I miei saluti al Sig. Sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari, alla Dirigente dell’I.C. Filottete Maria Rosaria Longo, a Don Matteo Giacobbe, alla referente di questo importante progetto la Prof.ssa Simona Caparra, e a tutti i presenti.

Sono certo che la Dott.ssa Giusy Regalino, Presidente del Comitato provinciale UNICEF di Crotone, saprà ben spiegare l’importanza di questa iniziativa.

Uno dei più grandi filosofi del ‘900, Ludwig Josef Johann Wittgenstein, una volta disse: “Il bambino impara, perché crede agli adulti”. I bambini sono fondamentali per la crescita di una società ed è necessario preservare il loro benessere presente e futuro.

Tra qualche giorno sarà celebrato in tutto il mondo la “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Parlare dei diritti dell’infanzia e tenere sempre alta l’attenzione, diventa dunque necessario.

Da anni il mio impegno con UNICEF Italia segue questa strada.

Sensibilizzare ma soprattutto sostenere, questa è la mission a cui siamo tutti chiamati.

Perché bisogna partire dalla difesa dei più deboli per poter creare un mondo più equo e giusto.

Eppure, nonostante spesso vi sia un generale consenso sull’importanza dei diritti dei più piccoli, ancora oggi molti bambini e adolescenti, anche nel nostro Paese, sono vittime di violenze, sono discriminati, emarginati o vivono in condizioni di grave trascuratezza.

Molti sono i bambini del mondo a cui ancora oggi sono negati i diritti essenziali.

Il diritto stesso all’istruzione, completamente negato in molti paesi del mondo, diventa essenziale per poter plasmare gli uomini e le donne di domani.

Iniziative come questa sicuramente aiutano a sensibilizzare la nostra società e ci rende consapevoli che c’è ancora tanto lavoro da fare per poter aiutare i più deboli e gli indifesi.

Concludo con la speranza che questo incontro possa aiutare tutti noi a responsabilizzarci sempre di più nei confronti di questa tematica che ritengo essenziale per noi e per le prossime generazioni.“

Michele Affidato, Ambasciatore Nazionale UNICEF



Hanno altresì preso la parola Don Matteo e l’ins. Carmelina Fazio in rappresentanza della DS Maria Rosaria Longo.

L’ evento coordinato dalla prof.ssa Caparra si è svolto in clima di pura energia che solo i ragazzi con la loro incessante allegria riescono ad emanare e si è conclusa con un canto corale che ha gratificato alunni, docenti, genitori e gentili ospiti.